Le novità del Codice della Strada: dalla patente dimenticata al casco in moto

Il Codice della Strada è in continua trasformazione, con regole che vanno e regole che vengono. Oggi abbiamo importanti novità per chi è solito dimenticare la patente a casa oppure portare un passeggero in moto.

Sono già diversi anni che l’intera motorizzazione civile è digitalizzata, con le forze dell’ordine che possono controllare in remoto lo stato di una patente di guida. Patente che a oggi è comunque obbligatorio portare con se assieme all’assicurazione e al libretto del veicolo, non averla ci spinge comunque a una sanzione. Sanzione che possiamo annullare presentandoci presso gli uffici di polizia, regola che ora decade del tutto.

Le autorità potranno infatti controllare tutto in via telematica e non faranno più alcuna sanzione nel caso in cui la patente non venga presentata dal conducente - che non dovrà dunque neppure recarsi presso un ufficio di polizia entro una data specifica. Un’ottima novità che non è però la sola: con le nuove regole il conducente di una moto sarà sempre responsabile nel caso in cui il suo passeggero non abbia il casco, anche se maggiorenne (oggi ci si fermava ai minorenni).

Lo stesso accadrà con le cinture di sicurezza: eventuali sanzioni per passeggeri maggiorenni privi di cintura verranno comminate anche al conducente. Tornando a parlare di caschi (e qui ve ne raccomandiamo 5 modelli per bici e monopattino dai 30 ai 70 euro), quest’ultimo diventa obbligatorio anche per i ciclisti con meno di 12 anni di età.