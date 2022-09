Novità per Bentley Bentayga Hybrid nel 2023: più autonomia e potenza, e due allestimenti

La prima Bentley completamente elettrica è attesa nel 2025, e nel frattempo il costruttore inglese si occupa dei modelli attuali, cercando di migliorarli ulteriormente. Il 2023 porterà interessanti novità per il SUV Bentayga Hybrid, che sarà dunque più potente ma anche con una maggiore autonomia, e declinato in due allestimenti.

Il motore del SUV Bentley resta dunque il medesimo V6 turbo da 3.0 litri affiancato ad un motore elettrico da 100 kW, ma rispetto al modello attuale cresce la potenza fino a quota 462 CV, assieme ad un incremento della coppia del 15%, che attualmente era di 700 Nm.

Come detto migliora anche l’efficienza grazie all’ausilio di un paio di batterie più capienti di prima, nella fattispecie da 18 kWh (prima erano 13 kWh), che hanno permesso anche un aumento nell’autonomia nell’uso solo elettrico rispetto alla Bentayga attuale, passando dunque da 40 a 43 km con una singola carica.

Quanto agli allestimenti, i clienti potranno scegliere tra due proposte con destinazione d’uso differenti, ovvero S e Azure, con la prima più sportiva non solo nell’estetica ma anche nella sostanza rispetto alla seconda, più votata all’eleganza. In particolare, la Hybrid S utilizza sospensioni più rigide, ha una modalità Sport che lascia più libertà alla vettura, e non manca uno scarico che regala qualche decibel in più e un sound più aggressivo.

La Hybrid Azure invece punta al lusso e alla comodità, e infatti viene offerta con il Front Seat Comfort pack di serie per i sedili anteriori, che sono più accoglienti e offrono 22 regolazioni per cucirsi addosso la posizione di guida, e non manca il sistema di riscaldamento e di ventilazione, oltre ad un design specifico con pattern a diamante. I rivestimenti in pelle dell’abitacolo sono da scegliere tra 15 differenti tonalità, a contrasto con tre tipologie di legno, ossia Dark Walnut, Crown-Cut Walut e Koa.