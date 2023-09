Tutte le novità dell'Area C a Milano: dall'1 ottobre 2023 cambiano prezzi e divieti

Ottobre 2023 porterà diverse novità in Area C, la grande zona a traffico limitato del centro di Milano che punta ad avere ancora meno traffico rispetto al passato. Vediamo dunque cosa ci sarà di nuovo per gli automobilisti e a quanto arriveranno i prezzi per chi vuole entrare nell’area.

Il Comune di Milano ha fatto sapere che dal prossimo 1 ottobre 2023 verrà attivato il divieto di traffico dei mezzi destinati al trasporto merci e degli autobus rientranti nelle seguenti categorie:

EURO 2/II benzina

EURO 0-4/IV diesel con FAP

EURO 5 diesel

EURO V diesel senza FAP e con FAP e particolato >0,01 g/kWh (classe inferiore a Euro VI)

I ticket d’ingresso invece, che saranno disponibili soltanto in formato digitale, avranno un diverso importo a partire dal 30 ottobre 2023. Per tutti i tipi di veicoli il ticket da 5 euro passerà a 7,50 euro. Per i residenti in Area C ogni ingresso costerà 3 euro anziché 2, ma solo a partire dal 50esimo ingresso annuale. Per i veicoli di servizio registrati sul sito ATM ci sarà infine un rincaro di 1,50 euro: ovvero si pagherà 4,50 euro anziché 3.

Se siete ancora in possesso di ticket cartacei potete utilizzarli senza costi aggiuntivi fino al 29 agosto 2024, l’attivazione però va fatta online sul sito dedicato di ATM. Le tessere a scalare, acquistate prima del 30 ottobre 2023, potranno essere utilizzate per pagare i transiti con i nuovi importi.

Ricordiamo che il Comune ha ribadito più volte di non voler far cassa: l’obiettivo è ridurre il traffico e le emissioni nel centro città. Sicuramente qualche cambiamento l’Area C lo ha portato, i transiti nel centro di Milano sono infatti diminuiti del 40,9% nel 2022 rispetto ai dati del 2011, con il Comune che ha ora intenzione di continuare nell’opera di contenimento dell'inquinamento e del traffico.