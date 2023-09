Le novità di Apple CarPlay con iOS 17: dalle mappe offline a SharePlay

Come tradizione settembre è un mese parecchio “caldo” per Apple, che presenta al mondo il suo nuovo iPhone e aggiorna i suoi sistemi operativi, iOS in primis. In questo 2023 il rilascio di iOS 17 per iPhone si avvicina sempre di più e oggi vogliamo ricordarvi quali saranno le novità del sistema sul fronte Apple CarPlay.

La Smartphone Replication in auto è ormai diventata imprescindibile per tantissimi utenti, vediamo dunque cosa porta di nuovo iOS 17 a chi usa regolarmente Apple CarPlay. A livello di interfaccia grafica tutto vi sembrerà uguale a prima, del resto “squadra che vince non si cambia”, fra le impostazioni però trovate la possibilità di cambiare il background grazie a una serie di sfondi predefiniti. Non potete ancora scegliere immagini personalizzate dalla vostra libreria foto ma potete comunque abbinare i colori del background di Apple CarPlay all’illuminazione ambientale della vostra auto...

Debutta in auto anche SharePlay, l’opzione che permette ad altre persone sedute a bordo di controllare la musica tramite i loro iPhone. Importanti novità anche su Mappe di Apple, che adesso è in grado di cercare colonnine di ricarica per auto elettriche presenti nelle vicinanze e di dirvi, in caso il distributore sia capace di dialogare con Apple, anche quanti stalli sono presenti e quanti eventualmente sono già occupati. Con iOS 17 sarà possibile anche scaricare mappe offline per poterle utilizzare in mobilità senza l’ausilio dei dati cellulari - anche in auto ovviamente.

Cambia infine il riquadro utilizzato da Siri: con iOS 16 lo schermo diventa completamente grigio, con iOS 17 invece avremo un pop-up decisamente più accattivante e funzionale. Queste sono le novità che avremo al lancio del sistema operativo, restiamo però in attesa delle funzionalità avanzate di CarPlay promesse da Apple, in grado di prendere il pieno controllo della vettura, quadro strumenti compreso. Vedremo se nel corso del 2025 gli uomini di Cupertino, assieme ovviamente ai principali marchi automotive del mercato, riusciranno a portare questa funzionalità avanzata su modelli di nuova generazione.