Tutte le novità di Android Auto scoperte nel codice: ecco le funzioni in arrivo

Android Auto è ormai una presenza fissa sulle nostre pagine - e il merito è ovviamente di Google che aggiorna la sua applicazione in modo costante. Oggi ad esempio conosciamo alcune delle novità in arrivo prossimamente, che hanno delle tracce già nel codice esistente.

L’utente Gabriele Rizzo del gruppo Facebook Android Auto Italia ha effettuato un “teardown” della versione 5.8.6043 di Android Auto, scoprendo non poche novità. Secondo i dati trovati, presto sarà possibile cambiare lo sfondo nativo di Android Auto, che si potrà dunque personalizzare a piacimento. Quattro gli sfondi aggiuntivi trovati, Blobs, Droplets, Dusk e Warp. Sappiamo che già esistono applicazioni di terze parti che permettono la personalizzazione dello sfondo di Android Auto, è un buon segno però che Google permetta questa cosa in maniera ufficiale.

Continuando con le novità, sembra essere quasi pronta la modalità di guida di Google Assistant, inoltre attenzione alle VPN, poiché l’app vi avviserà di eventuali malfunzionamenti nel caso in cui si utilizzi Android Auto in wireless. E ancora: sembra che Android Auto gestirà in modo nativo gli SMS con un’app dedicata, non si appoggerà dunque a quella di sistema.

Google ha poi aggiunto nuove icone di veicoli di casa Jaguar, Toyota, Volvo, Volkswagen e molte altre, oltre a marche come Pioneer. È stato poi introdotto un nuovo layout di sistema che prevede il widescreen con la barra di stato, il che rende l’interfaccia sicuramente più funzionale, infine sono stati aggiunti nuovi suggerimenti sull’uso di Android Auto per gli utenti meno esperti. Molte di queste novità potrebbero essere attivate molto presto, altre potrebbero essere abbandonate in corso d’opera, non resta che aspettare...