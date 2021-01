Tutte le novità di Android Auto nascoste nell'apk 6.0.6046

Spesso amiamo definire Android Auto come un cantiere aperto. Google lavora costantemente alla sua applicazione per automobile, che fra l’altro sta per passare le consegne a Google Assistant e Maps. Andiamo dunque a vedere le nuove funzionalità che stanno per arrivare.

Le novità riguardano l’apk 6.0.6046, che come tradizione è stato appositamente “smontato” a caccia di righe di codice inedite. Codice che, anche se presente, non indica funzioni già al servizio del pubblico ma che Google potrebbe attivare prossimamente, magari da remoto.

Presto dunque dobbiamo aspettarci che Android Auto rilevi cavi USB danneggiati o di scarsa qualità, che non garantiscono una connessione ottimale, inoltre la prima configurazione del sistema sarà “ibrida”, andrà fatta seguendo lo smartphone e lo schermo dell’auto, non sarà esclusiva del telefono. E ancora: gli utenti avranno a disposizione 12 nuovi sfondi, inoltre sono arrivate le icone di Daihatsu, Lamborghini, Lexus e Lincoln, oltre a quelle di Planet Audio, Sound Storm Labs, Boss Audio, Grundig e Clarion.

Opposta all’interfaccia scura avremo una nuova interfaccia chiara, così come un’app telefono ridisegnata. Come anticipato nelle scorse settimane, Android Auto sarà anche in grado di leggere i dati di alcuni sensori dell’auto, pensiamo alla bussola, ai fari, al GPS e tanto altro. La versione in analisi, la 6.0.6046, è attualmente in fase di rilascio.