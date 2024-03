Una novità di Android Auto 11.4 apre le porte a streaming e videogiochi

Lo scorso 27 febbraio Google ha rilasciato il nuovo Android Auto 11.4 con diverse correzioni e miglioramenti; se il rollout non ha ancora raggiunto il vostro dispositivo vi spieghiamo come scaricare subito Android Auto 11.4 tramite apk. Tra le novità anche un simbolo “P”.

Vi spieghiamo subito di cosa si tratta. Se avete un’auto di nuova generazione in grado di riprodurre contenuti video in streaming oppure videogiochi, sapete bene che applicazioni di questo tipo sono disponibili soltanto a vettura ferma, poiché sono pericolose in fase di guida. Ora arriva qualcosa di simile anche su Android Auto: non che la feature sia del tutto nuova, ora però le app disponibili solo a vettura ferma mostrano un piccolo simbolo P sulla propria icona. Si tratta di una novità interessante che spiana la strada a sempre più applicazioni di streaming, videogiochi e quant’altro. La stessa Google potrebbe decidere di rilasciare un’app nativa di YouTube per Android Auto e contrassegnarla col nuovo simbolo, del resto esiste già YouTube per Android Automotive, si trova sulle Polestar elettriche.

I colleghi di 9to5Google hanno trovato il simbolo “P” sull’applicazione GameSnacks, una collezione di giochi che potete usare sullo schermo della vostra auto. Quel simbolino vi indica che l’app è disponibile soltanto quando la vettura è ferma, non in fase di marcia. Ufficialmente, l’icona dovrebbe spuntare in seguito all’installazione di Android Auto 11.4, alcuni utenti però non la vedono ancora, neppure con la Beta di Android Auto 11.5. Se non siete tra i “fortunati” ad avere già la funzione potrebbe essere abilitata a breve da remoto dalla società di Mountain View.