Le novità 2024 di Android Auto: arrivano Chrome, Crunchyroll e molto altro

Google è arrivata al CES 2024 con diverse novità per il mondo automotive e il suo Android Auto, come ad esempio l’arrivo del browser Chrome sulle vetture Polestar con software Android Automotive. Questa e altre novità però saranno disponibili anche su altre vetture, non solo quelle svedesi...

Google ha infatti sviluppato una versione di Chrome appositamente per Android Auto, dunque il browser non sarà esclusiva delle auto Polestar. Chrome si potrà usare sullo schermo principale della nostra vettura connessa ad Android Auto in fase di parcheggio e funzionerà esattamente che se fosse in esecuzione su un tablet. Avremo infatti un’interfaccia familiare e la sincronizzazione con tutti i nostri preferiti. Fra le altre app in arrivo su Android Auto dobbiamo segnalare Crunchyroll e PBS Kids, adatte soprattutto ai più piccoli e agli appassionati di anime.

Grandi novità anche per Google Maps, che strizza sempre più l’occhio alla mobilità elettrica. Anche se non potremo avere un grado di simbiosi come a bordo delle Renault, delle Volvo e delle Polestar, che integrano Android Automotive nativamente, Android Auto sarà in ogni caso in grado di darci una stima sull’energia residua che avremo alla fine di un dato itinerario, o se avremo necessità di caricare lungo il percorso. La funzione sarà integrata presto su Ford Mustang Mach-E (abbiamo ri-provato la Ford Mustang Mach-E GT un anno dopo) e il pick-up Ford F-150 Lightning, in attesa di nuove vetture compatibili.

A proposito di Google integrato a bordo delle auto: vedremo arrivare il sistema di Mountain View anche su nuovi modelli Nissan, Ford e Lincoln, con Porsche che si aggiungerà “in futuro”, per citare la stessa Google. Sulle Volvo invece sarà presto disponibile la funzione Digital Key di Android, e prossimamente si aggiungeranno anche altri brand e modelli.