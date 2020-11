Le novità 2021 di Energica: arrivano le RS e il Kit Corsa Clienti

Dopo un debutto sommerso di critiche, poiché “non fanno rumore, non sono divertenti, non sono potenti”, le moto elettriche sono uscite definitivamente fuori dal loro guscio, mostrando davvero le loro potenzialità. Energica, a tal proposito, ha appena presentato la line-up 2021.

Il prossimo anno sulle nostre strade arriveranno dunque le varianti RS per tutte le modo di “gamma +”, Reparto Sportivo, con accelerazioni ancora più brutali rispetto al passato - grazie a tecnologie maturate in MotoE. A tal proposito Energica annuncia di poter percorrere lo 0-96 km/h in appena 2,6 secondi, davvero fuori di testa, meglio dei 3 secondi della Harley-Davidson LiveWire - che sulla carta è anche più potente delle Energica.

Le nuove moto RS saranno disponibili da febbraio 2021, non è ancora chiaro però se le moto già vendute negli anni scorsi saranno compatibili con un retrofit RS. Ricordiamo che attualmente la line-up Energica offre la Ego+ che raggiunge i 241 km/h, la Eva Ribelle fino a 201 km/h, e la Eva EsseEsse9 fino a 201 km/h.

Nonostante il devastante COVID-19, per Energica è stato un 2020 da incorniciare, come ci ha ricordato Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company: “La produzione Energica continua ad accelerare, abbiamo aumentato l’operatività consegnando oltre il 78% dell’ordinato. In aggiuntala rete vendita conta oggi più di 70 dealers in tutto il mondo ed è cresciuta del 72% negli ultimi 12 mesi.” Oltre alle nuove RS, i clienti di Ego+ avranno a disposizione anche il Kit Corsa Clienti, un modo per trasformare il modello di serie in una moto da pista a tutti gli effetti.