Le novità 2021 di Android Auto riassunte in un solo articolo

Android Auto è in continua evoluzione e presto arriveranno interessanti novità. Feature che abbiamo già anticipato nelle scorse settimane e che ora andiamo a riassumere per una maggiore comodità.

Google sta lavorando sodo per portare ai suoi utenti lo Split Screen, ovvero la possibilità di utilizzare due app nella stessa schermata. Una feature che dovrebbe funzionare solo sugli schermi di infotainment più grandi, in rete però sono già usciti hack che forzano la divisione dello schermo su display di dimensioni più compatte.

Altra importante novità è rappresentata dalle app di navigazione di terze parti. Fino a oggi la navigazione su Android Auto era alquanto limitata, poiché si poteva utilizzare soltanto Google Maps o Waze, entrambe applicazioni della grande G. Presto arriveranno nuove app di questo tipo, ad esempio TomTom AmiGO oppure Sygic, che sta ultimando i test prima del rilascio ufficiale dell’app compatibile.

Come anticipato in questo articolo, anche i giochi stanno arrivando su Android Auto: non Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 come promesso da Tesla ma mini giochi da fare tramite Google Assistant, quiz e simili, da fare con la sola voce - così da non distrarsi guardando uno schermo durante la guida. E ancora si potrà cambiare lo sfondo di Android Auto e creare delle scorciatoie sulla schermata principale. Se alcune di queste funzioni sono già attive, presto saranno disponibili anche le altre, è questione di giorni o di poche settimane.