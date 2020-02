Novantenne viaggia contromano sulla A15 nei pressi di Massa Carrara, è nei guai

Particolare quanto accaduto pochi giorni fa sull'A15 poco oltre i caselli di Aulla, in provincia di Massa-Carrara. Un novantenne della Lunigiana, evidentemente confuso, ha imboccato l'autostrada nella direzione sbagliata causando il caos.

L'uomo si dirigeva verso l'ASL di Carrara per una visita quando, invece che svoltare verso La Spezia, ha seguito le indicazioni verso Parma. Gli altri utenti della strada si sono spaventati incontrandolo sul loro percorso, e hanno dovuto scansarlo per evitare il peggio. Sono stati costoro quindi a lanciare l'allarme alla centrale operativa della Polstrada.

I poliziotti, una volta che l'anziano è arrivato in caserma, hanno provveduto a ritirargli la patente, fermare l'auto per tre mesi e notificargli una multa di mille euro. L'autore del misfatto, sentendosi in colpa per quanto causato, ha annunciato che con ogni probabilità è arrivato il momento di smettere di guidare e appendere le chiavi al chiodo.

Il video in alto testimonia la pericolosità e l'avventatezza del gesto, in quanto più volte i veicoli che percorrevano il tratto nel giusto senso hanno rischiato seriamente di schiantarsi con l'utilitaria. Ancora più clamoroso però lo scenario verificatosi in Australia: un ragazzino di 14 anni si è schiantato contro una costosissima Lamborghini Urus a bordo di una Subaru rubata. Infine vi rimandiamo all'incidente che ha coinvolto Sergio Romeo, il portiere del Manchester United. Il calciatore è uscito illeso dalla sua Lamborghini Gallardo, ma è stato particolarmente fortunato.