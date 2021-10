La Norvegia testa le auto elettriche: ecco l'autonomia reale di 21 BEV diverse

Con le auto tradizionali, e la possibilità di far rifornimento di carburante in pochi minuti, l'autonomia è diventato un dettaglio quasi marginale, l'esatto contrario delle auto elettriche, per le quali è forse l'elemento più importante a cui badare in fase di scelta. Ebbene la Norwegian Automotive Federation (NAF) ha testato 21 modelli differenti.

L'idea del test della NAF era di confrontare i dati WLTP dichiarati dalle case automobilistiche con i chilometri reali, percorsi su strada. Andiamo dunque ad analizzare la classifica che ne è uscita: all'ultimo posto, con 219,6 km percorsi, troviamo la Mazda MX-30 (200 km WLTP), che anche noi avevamo a malincuore bocciato per la sua scarsa autonomia (per saperne di più: la nostra prova della Mazda MX-30). Appena sopra abbiamo la Honda E con 236,2 km del test contro i 210 WLTP. La nostra Fiat 500 elettrica Icon ha percorso 307,8 km contro i 298 WLTP, mentre in basso potete vedere la classifica completa.

Mazda MX-30: 219,6 km nel test (200 km WLTP)

Honda e: 236,2 km nel test (210 km WLTP)

Fiat 500 elettrica Icon: 307,8 km nel test (298 km WLTP)

Opel Mokka-e: 332,4 km nel test (324 WLTP)

Citroen e-C4: 345 km nel test (350 WLTP)

Volkswagen ID.3: 421 km nel test (418 km WLTP)

Xpeng G3: 438,9 km nel test (451 km WLTP)

Volvo CX40 Recharge: 442,9 km nel test (417 km WLTP)

Mercedes EQA: 451 km nel test (417 km WLTP)

Polestar 2: 467 km nel test (470 km WLTP)

Hyundai IONIQ 5: 502 nel test (460 km WLTP)

Skoda Enyaq: 522 km nel test (520 km WLTP)

Audi e-tron GT: 528,1 km nel test (468 km WLTP)

Volkswagen ID.4: 532 km nel test (487 km WLTP)

Ford Mustang Mach-E Long Range AWD: 551,9 km nel test (540 WLTP)

BMW iX3: 556,2 km nel test (450 km WLTP)

Volkswagen ID.3 Pro S: 564 km nel test (539 km WLTP)

Hyundai Kona Electric 2021: 573 km nel test (484 km WLTP)

Tesla Model 3 LR 2020: 612 km nel test (560 km WLTP)

Ford Mustang Mach-E Long Range RWD: 617, 9 km nel test (610 WLTP)

Tesla Model 3 LR 2021: 654,9 km nel test (614 km WLTP)

Come potete vedere, la Top 5 è occupata da cinque BEV eccellenti, pensiamo alla Volkswagen ID.3 Pro S che ha percorso 564 km, la nuova Hyundai KONA Electric, con 573 km (qui la nostra prima guida con la nuova Hyundai KONA Electric 2021), la Tesla Model 3 Long Range del 2020 con 612 km, la Ford Mustang Mach-E Long Range RWD con 617,9 km e infinte la Tesla Model 3 Long Range del 2021, con ben 654,9 km. Manca ovviamente all'appello la Lucid Air Dream Edition, appena arrivata negli USA con risultati strabilianti e ancora inedita nel vecchio continente (la Lucid Air batte Tesla), così come la Tesla Model S.

In chiusura vogliamo ricordare che l'autonomia delle auto elettriche dipende moltissimo dallo stile di chi guida, dunque dalle accelerate, dal recupero dell'energia, dalla velocità massima ecc. Solitamente i dati reali sono minori rispetto alla controparte WLTP, la NAF ha però avuto risultati opposti, probabilmente eseguendo test votati all'efficienza più assoluta.