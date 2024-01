In Norvegia Tesla è stata bandita dalle scuole guida: tutta colpa delle frecce

Come vi abbiamo raccontato più volte la Norvegia è un vero e proprio paradiso delle auto elettriche. Nel corso del 2023 la quota di mercato delle green ha superato l'80 per cento, numeri a dir poco incredibili anche se i norvegesi sono “solo” 5,4 milioni.

E proprio dalla Norvegia ci giunge una notizia curiosa riguardante Tesla, visto che secondo alcune nuove circolanti in loco, sembra che le vetture di Elon Musk stiano iniziando ad essere “bandite” dalle scuole guida.

Il problema, i nuovo indicatori di direzione di Tesla, quelli che più comunemente chiamiamo “frecce”. Con la nuova Model 3 sono state introdotte le frecce al volante, ma già in precedenza Tesla le aveva utilizzate sulle Model S e le Model X.

Si tratta in sostanza dell'eliminazione della classica leva per gli indicatori di direzione, sostituita con dei pulsati a sfioramento presenti direttamente sul volante. In poche parole per mettere la freccia quando dobbiamo girare a sinistra o quando magari siamo in fase di sorpasso, dovremo utilizzare i pollici pigiando i tasti presenti direttamente sul volante e non più azionare la classica leva che solitamente si trova a destra dello sterzo.

Tesla ha deciso di eliminare la leva dicendosi convinta che a breve la guida sarà autonoma, e nel contempo, togliendo un pezzo ha dato vita ad una riduzione dei costi. Peccato però che tale sistema non convinca i più, e anche se dopo un po' ci si abitua le tradizionali leve restano ancora oggi le preferite dagli automobilisti.

Jåhn Hansen Øyen, che gestisce la Harstad Traffic School in Norvegia, era alla ricerca di un'auto da inserire nella propria “scuderia” ed ha testato appunto la nuova Model 3, non rimanendo affatto convinto dal sistema delle frecce, soprattutto quando doveva azionare gli indicatori di direzione nelle rotatorie: secondo lo stesso uno studente di guida alle prime armi fallirebbe miseramente il test.

“Ho testato la Model 3 e ho notato che perdevo sia la concentrazione che la direzione nelle rotatorie – ha raccontato - non è direttamente pericoloso per la vita, ma corri il rischio di guidare sui cordoli e di non vedere le altre auto qualora ci dovessero essere due corsie”.

Oyen ha pubblicato un post in cui esprimeva i suoi dubbi su un gruppo social per le autoscuole, ricevendo numerosi commenti di assenso di molti altri istruttori che hanno riscontrato lo stesso problema. Ecco perchè sono tanti coloro che stanno “bannando” Tesla dalle scuole guida norvegesi, virando su altre auto elettriche.