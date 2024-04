Norvegia da record: auto elettriche supereranno le benzina entro la fine del 2024

Che la Norvegia sia il paradiso delle auto elettriche è ormai cosa risaputa, il Paese però sta andando incontro a un nuovo record storico: entro la fine del 2024 nella nazione potrebbero esserci più auto elettriche che a benzina.

Sono ormai diversi anni che le auto elettriche vendono molto più delle termiche in Norvegia. Addirittura a inizio 2024 le BEV sono arrivate a rappresentare oltre il 90% di market share, significa che ogni 10 auto vendute 9 erano elettriche. Entro il 2025, ben 10 anni prima della data prefissata dall’Europa, la Norvegia conta di chiudere definitivamente con la vendita delle auto a benzina e a diesel: sarà il primo Paese al mondo a farlo. Questo trend sta spingendo la Norvegia verso un altro primato: entro la fine dell’anno in corso, o al massimo a inizio 2025, sulle strade potrebbero esserci più auto elettriche che termiche a benzina. Secondo i dati della Norwegian Public Roads Administration, aggiornati al 15 marzo scorso e pubblicati da Reuters, al momento le BEV a batteria avrebbero un market share generale del 24,3%, mentre le vetture a benzina sarebbero poco sopra, al 26,9%.

“Qualora il trend attuale dovesse continuare” ha detto Robbie Andrew, ricercatore senior CICERO, “entro l’inizio del prossimo anno ci saranno più auto elettriche che a benzina sulle strade norvegesi”. Il discorso è leggermente diverso per il diesel, alimentazione molto diffusa nel Paese: al momento le auto a gasolio vincono sulle BEV per oltre 370.000 unità, secondo Andrew però basteranno 3-4 anni al massimo perché le elettriche scavalchino anche le diesel. Nel frattempo a gennaio 2024 il tasso di vendita delle elettriche è salito al 92,1% (in Italia siamo al 3,3% di marzo 2024, qui le 10 elettriche più vendute nel nostro Paese), stando ai dati della Norwegian Road Federation (OFV). A marzo 2024 la quota è scesa all’89,3%, c’è però anche stato un calo generale del mercato del 49,7%.

Visto il recente andazzo, comunque le elettriche norvegesi dovrebbero a superare le termiche entro il 2029, il bello di vivere in un Paese con soli 5,5 milioni di abitanti. In Italia, secondo i dati UNRAE, occorrerebbero 26 anni per sostituire tutte le auto datate e inquinanti attualmente presenti sul territorio nazionale, e questo include anche l’acquisto di altre auto termiche e ibride. Sostituire l’intero parco circolante italiano con vetture elettriche potrebbe richiedere diversi decenni... Nel frattempo in Norvegia le vendite BEV dovrebbero toccare quota 95% quest’anno... per la serie mondi paralleli.

