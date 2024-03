Norvegia a un passo dal paradiso, 92,4% di auto elettriche vendute, e c'è anche Toyota

La Norvegia è realmente ad un passo dal divenire il paradiso dell'auto elettrica. Nel corso del mese di febbraio 2024, il Paese nordico ha registrato una quota di mercato per le BEV sul mercato del nuovo pari al 92,1 per cento.

Di fatto, più di 9 auto nuove vendute su 10 erano elettriche e ciò non può che confermare quanto la Norvegia sia un esempio da seguire per tutte le nazioni che intendano adottare in massa le green.

Il governo ha fissato per il 2025 l'obiettivo di vendere solo auto elettriche nel mercato del nuovo, e continuando di questo passo è probabile che il clamoroso traguardo venga raggiunto prima della deadline. Del resto se si confrontano i dati di febbraio 2023 con quelli di febbraio 2024, l'incremento è stato di due punti percentuali netti, dal 90,1 al 92,1 e non è da escludere che tale divario possa ulteriormente crescere nel corso dell'anno.

L'auto più commercializzata, manco a dirlo, è stata la Tesla Model Y, che per ora non è comunque l'auto più venduta in Europa. Ne hanno vendute 1.747 davanti alla Toyota, che con la bZ4x ha convinto 372 norvegesi. Curioso come alla festa dell'elettrico stia partecipando anche l'azienda giapponese, storicamente scettica nei confronti delle BEV, ma evidentemente abile nel comprendere in pieno il potenziale della nazione scandinava.

Terza posizione per la Volkswagen ID.4 con 429 immatricolazioni, davanti alla Hyundai Kona a quota 216. Segue l'ottima MG4 a 208, con la Nissan Ariya a 196, la Ford Mach-E a 142, la Toyota Proace a 117. Infine, a completare la top 10, la Hyundai Ioniq 5 con 107 immatricolazioni.

Come nel resto dei Paesi europei e negli Stati Uniti, in Norvegia non esistono elettriche low cost, con la Nissan Leaf che è al momento la meno cara di tutte sul mercato con un prezzo di attacco di 21mila euro circa.

C'è da dire che, a differenza ad esempio dell'Italia, il tenore di vita dalle parti di Oslo è decisamente migliorato negli ultimi 20 anni, con la ricchezza notevolmente aumentata anche grazie alla scoperta di giacimenti di petrolio e gas. Un po' un paradosso ma la rivoluzione elettrica della Norvegia è stata in parte trainata dal petrolio.

