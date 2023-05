Norvegia paradiso auto elettriche? Petrolio, senso civico e pochi abitanti: ecco la realtà

L'articolo sulla Norvegia e il paradiso delle auto elettriche ha creato un gran dibattito nella nostra grintosa community. I commenti sono stati circa 500 fra chi promuoveva la svolta green del Paese nordico e chi invece ha storto un po' il naso.

Come stanno le cose? Che le nazioni del nord Europa siano maggiormente propense all'elettrico e all'ambiente è un dato di fatto, come dimostrato anche dalla notizia della Svezia dove a breve aprirà la prima strada elettrificata al mondo.

Vero anche che per posizione geografica, conformità del territorio e densità di popolazione, in Scandinavia è senza dubbio più facile strizzare l'occhio all'ambiente rispetto ad altre nazioni con più abitanti e un territorio simile come estensione se non addirittura più piccolo.

Ed è questa una delle maggiori contestazioni della nostra community, come ad esempio chi ha fatto notare: “Norvegia 13 abitanti per chilometro quadrato, Italia 196”. C'è anche chi ha aggiunto, sempre sul tema: “Popolazione Norvegia 5,4 milioni di abitanti, reddito medio annuo 54.000€. Oslo, la città più abitata, ha una popolazione che si aggira intorno alle 681.000 persone. Che proporzione vogliamo fare quando una nazione è meno popolata dagli abitanti della sola Campania... Andrebbe presa (forse ?) come esempio di civiltà, e forse per altro che ignoro, ma non come metro di paragone per il successo di vendite di "qualcosa" visto che in proporzione anche il 100% in Norvegia sarebbe il 9% in Italia...”.

Fra i commenti che hanno ricevuto più like vi è senza dubbio quello che ha riguardato la questione del petrolio esportato dalla Norvegia, e che sottolinea una certa ipocrisia della stessa nazione nordica: “Parliamo del terzo esportare al mondo di Petrolio – sottolinea un utente - che per i soli 5 milioni di abitanti ha deciso di puntare sulle auto elettriche per la mobilità: ipocrisia! Potrebbero smetter di esportare petrolio se volessero davvero pensare all’ambiente!”, come dargli torto.

C'è poi lo scettico verso le auto elettriche, che si dice pronto a comprare un EV solo quando saranno migliorati alcuni aspetti fondamentali: “L'unico modo per convincerci a comprare l'elettrico è rendere i prezzi alla portata di tutti – scrive un altro utente sulla pagina Facebook di Everyeye - portare i tempi di ricarica sotto i 15 minuti ed aumentare l'autonomia e la vita delle batterie. Attualmente sono solo giocattolini per ricchi e per chi ha tempo da perdere”.

Chiudiamo con il commento che probabilmente risulta essere più rilevante, proveniente da un italiano che ha deciso di trasferirsi in Norvegia: “Sono italiano e vivo in Norvegia, sai cosa è diverso!? Il senso civico e ad esempio i mezzi di trasporto pubblici, qui ci spendono i soldi per non dover fare usare la macchina a tutti! Qui la macchina è un gran costo ma puoi farne tranquillamente a meno! Ecco cosa è diverso, qui si pensa a tutti SOPRATTUTTO ai poveri, invece in Italia si pensa soprattutto ai ricchi! Anzi qui in Norvegia le condizioni climatiche rendono pure più difficile la manutenzione di treni e pullman ma dopo 20 minuti di ritardo ti rimborsano il biglietto e dopo un'ora ti pagano il taxi (è successo a mia moglie)! Ecco cosa è diverso, è diversa la cura per tutta la società non solo alcuni privilegiati!”.

Come al solito la verità sta nel mezzo: la Norvegia ha senza dubbio strizzato l'occhio all'ambiente e alle auto elettriche favorita da una sistema Stato e di incentivi che funziona alla grande, da una popolazione ridotta e da un territorio che tipicamente risulta essere poco inquinato. Più difficile sdoganare gli EV dove la densità è molto alta, dove l'ambiente è senza dubbio meno salubre e dove gli incentivi statali sono ancora scarsamente utilizzati.