Norvegia, il paradiso delle auto elettriche: 'Nessun disastro e i benefici sono tanti'

C'è un Paese al mondo che detta legge in quanto ad auto elettriche, ed è la Norvegia. Se qualcuno si stesse quindi domandando come sarà un futuro con soli EV la risposta sta proprio nel caso della nazione scandinava.

Mentre l'Italia è la maglia nera dell'Ue in quanto ad elettriche, dalle parti di Oslo l'80% delle nuove auto vendute nel 2022 era a batteria. Un caso così interessante che il New York Times ha deciso di studiare a fondo, sottolineando come anche gli Stati Uniti siano indietro di almeno 10 anni. Biden punta infatti a fare in modo che il 50% delle nuove vetture vendute sia elettrico, ma tale dato è stato raggiunto già nel 2019 in Norvegia.

E gli effetti benefici si sentono, a cominciare dall'aria che si respira, decisamente pulita. Inoltre, le strade sono molto meno rumorose. Che dire poi dei gas serra, le cui emissioni sono diminuite del 30% rispetto al 2009, e lo stesso si può raccontare dei livelli di ossidi di azoto, che causano problemi a vie respiratorie e smog e che vengono emessi dalla combustione di benzina e diesel.

E anche chi teme che la rivoluzione green del settore porti alla disoccupazione o a blackout generali si deve ricredere visto che nulla di tutto ciò si è fino ad oggi verificato, anzi, la diffusione dell'elettrico ha creato nuovi posti di lavoro in quanto le vecchie fabbriche sono state riadattate a centri di riciclaggio delle batterie.

Ovviamente c'è anche l'altro lato della medaglia, come ad esempio il fatto che chi non ha un garage fa fatica a trovare una colonnina vicino a casa, ed inoltre, essendo gli EV più pesanti, sta accelerando l'abrasione di asfalto e gomme.

Sia chiaro, la Norvegia è uno stato piccolo, contando solo 5 milioni di abitanti, contro i 59 circa dell'Italia, ma la strada da seguire è quella norvegese e in generale dei Paesi nordici, dove non vi è uno scetticismo generale verso le auto elettriche.

Un altro caso emblematico è quello della Svezia, dove la prima strada elettrificata per ricaricare gli EV aprirà nel giro di un anno e mezzo. Chissà che alla fine respirando aria più pulita e con le città più silenziose, anche gli scettici non possano ricredersi.