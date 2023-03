Norvegia paradiso delle auto elettriche: gli EV costano meno dei termici grazie allo Stato

La Norvegia è un vero e proprio paradiso delle auto elettriche. Del resto stiamo parlando di una nazione che già dal 2016 ha stabilito per legge che a partire dal 2025, quindi dieci anni prima rispetto allo stop a benzina e diesel stabilito dall'Ue, tutte le vetture dovevano essere a emissioni zero.

Per raggiungere l'obiettivo il governo ha varato una serie di incentivi che potremmo tranquillamente definire super, e che hanno portato i prezzi delle auto elettriche a scendere addirittura sotto quelli delle vetture a benzina e diesel.

Il risultato è stato che nel 2022 il 79.3% delle nuove vetture immatricolate era un EV, ma il conto da pagare per lo Stato si è rivelato abbastanza caro. Il governo norvegese ha infatti ottenuto un mancato introito di circa 1,7 miliardi di euro, un buco derivante da varie agevolazioni a cominciare dal fatto che le auto elettriche non dovevano pagare traghetti e pedaggi, con l'aggiunta delle ricariche pubbliche gratis. Infine, vi era l'esenzione totale dell'Iva al 25% sull'acquisto di un'auto elettrica.

Dal primo gennaio però il vento è cambiato, visto che l'esecutivo ha deciso di introdurre delle agevolazioni minori per i padroni degli EV, a cominciare da pedaggi al 50% (e non più gratis), quindi ricariche pubbliche da pagare e revoca dell'esenzione dell'Iva per le auto superiori ai 42.500 euro, oltre ad una nuova tassa sul peso delle auto.

In ogni caso la Norvegia si conferma la prima nazione per auto elettriche, tenendo conto che il 21% del parco auto circolante è appunto green, e che ci sono ben 18mila punti di ricarica sparsi sul territorio di cui 5.600 ad alta potenza. «Penalizziamo quello che non vogliamo e promuoviamo quello che desideriamo, in modo che il consumatore possa fare la scelta giusta», sono le parole di Christina Bu, segretaria generale della Norsk elbilforening, la “lobby” norvegese delle auto elettriche.

Il risultato è che dalle parti di Oslo le auto elettriche costano circa il 15% in meno rispetto a quelle a gasolio o benzina, a differenza invece di quanto avviene ad esempio nel nostro Paese dove un Ev costa in media il 25% in più, e se si guarda alle 5 auto elettriche meno care d'Italia bisogna mettere in preventivo almeno 21mila euro.

Il segreto della Norvegia è stato quello di volersi occupare in prima persona della questione elettrica, fondando un'azienda statale, la Enova, per installare le colonnina di ricarica. Ovviamente non è solo rose e fiori, ad esempio alcuni traghetti non accettano le auto elettriche per paura degli incendi, ma in ogni caso gli EV non sono visti come un qualcosa da evitare come avviene invece in altri Paesi a noi ben noti...