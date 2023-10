Norvegia sempre più paradiso delle auto elettriche: 93% vetture con la spina a settembre

A settembre 2023 la Norvegia si è confermata il paradiso delle auto elettriche con la vendita di vetture green che ormai stanno sfiorando la totalità delle auto commercializzate nel Paese nordico.

Nel dettaglio, stando ai dati ufficiali, il 93 per cento di tutte le auto acquistate dai norvegesi erano con la spina, quindi elettriche pure o ibride plug-in. Di preciso sono state 9.617 le vetture ricaricabili in Norvegia lo scorso mese, di cui esattamente 9.000 elettriche pure, pari all'87 per cento del totale, più altre 617 PHEV, quindi le plug-in ibride, pari al 6 per cento.

Una somma che dà quindi un risultato del 93 per cento, più di 9 auto su 10 vendute. Se è vero che lo scorso mese le immatricolazioni sono diminuite del 29 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022 (quando le vendite erano state 10.342), le auto elettriche sono cresciute di quota, portandosi dall'89,1 per cento di 12 mesi fa, fino all'attuale 93 per cento.

Se si prendono in considerazione invece i dati cumulativi, quindi quelli dal primo gennaio 2023 fino al 30 settembre scorso, in totale sono state vendute più di ottantaseimila auto con la spina, precisamente 86.317, pari al 90,4 per cento del totale.

Di queste ben 79.674, pari all'83.4%, sono elettriche pure, mentre le restanti 6.643 (quota di mercato del 7 per cento), sono ibride plug-in. Dati che confermano ancora una volta come il Paese scandinavo sia una delle principali patrie degli EV nel mondo, e i numeri della Norvegia, inoltre, sottolineano come non si sia verificano alcun disastro, a differenza invece di quanto spesso e volentieri ipotizzato dai detrattori delle green.

L'auto full electric più venduta, manco a dirlo, è la Tesla Model Y, che in Norvegia ha spopolato con 2.476 immatricolazioni, seguita a debita distanza dalla Skoda Enyaq iV con 697 unità vendute. Terzo posto per la Ford Mustang Mach-E (493), mentre la medaglia di legno è andata alla Toyota bZ4X (472).