Norvegia, qualcosa non va: tutti guidano un'elettrica ma consumo di carburante non cala

All'unanimità la Norvegia è considerata il paradiso delle auto elettriche. Le vendite delle vetture green vanno a gonfie vele, raggiungendo quote dell'80 per cento, eppure c'è qualcosa che è di difficile spiegazione da quelle parti: il consumo di carburante non accenna a diminuire.

Come è possibile che gasolio e benzina non siano calati se gli automobilisti norvegesi stanno sostituendo in massa le proprie vetture con motori termici, da altre alimentate ad elettricità?

Automobile-magazine descrive la Norvegia come il Paese degli estremi e dei paradossi. Se da una parte infatti la vendita delle auto elettriche va a gonfie vele e i suoi paesaggi verdi sono assolutamente da foto su Instagram, dall'altra non può fare a meno di gas e petrolio.

Forse non tutti sanno che la Norvegia è uno dei più importanti produttori di gasolio al mondo, uno status che ovviamente poco si sposa con l'aspetto green legato alle auto a zero emissioni di anidride carbonica.

E così che, se da una parte ha accolto a braccia aperte il ban dell'Ue ai motori a benzina e diesel dal 2035, dall'altra ha approvato nel corso dell'estate che volge alla conclusione due nuovi grandi progetti per l'estrazione di gas e petrolio.

Un recente studio realizzato da Rystad Energy mostra come il livello di consumo e diesel e altri carburanti senza piombo, sia rimasto di fatto lo stesso rispetto agli ultimi anni in Norvegia. Alla luce di questa breve disamina emerge un fatto che resta evidente: l'auto elettrica da sola non può ovviamente fare miracoli se si continuano ad utilizzare le vecchie abitudini in quanto a combustibili fossili.

Inoltre, se si diffonde la batteria solo sui mezzi a quattro ruote, ma nel contempo su camion, barche, autobus e via discorrendo si continua ad utilizzare gasolio, la rivoluzione green tanto attesa non troverà mai concretezza nella vita reale.