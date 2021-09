La Norvegia mette al bando benzina e diesel? Le auto elettriche dominano

La Norvegia è il primo Paese al mondo per diffusione di autovetture elettriche. Alcuni giorni fa vi abbiamo parlato di come il market share delle EV abbia surclassato quello delle auto alimentate a diesel e a benzina, ma a quanto pare il governo ha intenzione di accelerare ulteriormente il processo di transizione tramite una legge molto rigida.

L'obbiettivo è infatti quello di vietare la vendita di autovetture con motore termico già dal 2025. Se la decisione dovesse avere effetto nel brevissimo periodo, gli automobilisti avranno poco più di tre anni per acquistare un'auto a combustione interna.

Probabilmente, visto il trend misurato nel Paese scandinavo, la normativa sarà quasi del tutto inutile. Il crollo verticale nella popolarità delle auto puramente termiche infatti potrebbe segnarne la dipartita già entro il mese di aprile del 2022. Ad affermarlo è un'analisi svolta dalla pubblicazione di Motor diffusa dalla Norwegian Automobile Federation.



Da parte nostra però ci teniamo a sottolineare che in Norvegia anche le ibride esistono e vendono piuttosto bene, per cui il target fissato al 2025 andrebbe comunque a risultare quasi superfluo, ma in ogni caso avrebbe qualche effetto sul mercato, seppur limitato.



Ora come ora, se prendiamo in considerazione soltanto il 2021, circa 14 immatricolazioni su 15 sono completamente elettriche. Nelle classifiche di vendita generali l'unico modello provvisto di propulsore termico ad apparire nella Top 15 è il Toyota RAV4 Prime, cioè un plug-in hybrid. Modificando il punto di vista per andare a beccare la prima macchina sprovvista di motore elettrico dobbiamo scendere fino alla trentottesima posizione, occupata dal Volkswagen Tiguan diesel.



E' chiaro che i consumatori norvegesi hanno idee molto chiare sul futuro della mobilità, ma dobbiamo considerare anche il supporto fornito a livello statale. Il governo ha infatti costantemente previsto sia forti incentivi sull'acquisto di BEV che varie esenzioni tassative. Il risultato adesso è sotto gli occhi di tutti.



Per chiudere menzionando la EV più popolare in Norvegia delle ultime settimane non possiamo che tirare in ballo la Tesla Model Y: oltre alle vendite di fine agosto, gli automobilisti ne hanno già prenotato 2.500 esemplari pochi giorni.