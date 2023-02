Norvegia, gennaio da incubo per le ibride plug-in: vendite a -80%

Il mercato auto della Norvegia ha segnato un record negativo per quanto riguarda il mese di gennaio 2023. Nel dettaglio si è registrato un meno 80 per cento nella vendita delle auto plug-in, e in generale un numero molto basso di immatricolazioni.

Nel dettaglio sono state solo 1.860 le nuove auto vendute, il record negativo dal 1962 e in calo del 77 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022. Se invece si prende in considerazione il mese di dicembre 2022, quando le immatricolazioni erano state 39.497, la diminuzione sale quasi al cento per cento, precisamente al 95%.

Secondo la OFV, la Norwegian Road Federation, la federazione delle auto norvegesi, sono diverse le cause che hanno portato a tale risultato, a cominciare dalla guerra e dalla pandemia, che hanno provocato un calo di vendite a inizio 2022, per poi concentrarsi sul finale dello scorso anno, in particolare fra novembre e dicembre.

A partire dal primo gennaio di quest'anno è stata inoltre introdotta una nuova IVA sulle auto superiori ai 48mila dollari, nonché una nuova tassa sul peso delle varie autovetture. Di conseguenza i norvegesi, consci dell'ingresso in vigore di tali nuove normative, hanno ben pensato di anticipare l'acquisto dell'auto a fine anno scorso, dribblando così una serie di successivi rincari e risparmiando un bel po' di soldi. In ogni caso la OFV afferma che è troppo presto per fare previsioni più a lungo termine, e solo i dati di febbraio 2023 daranno un quadro più certo della situazione.

Come detto in apertura, la maglia nera spetta alle elettriche plug-in, in calo dell'80 per cento su base annua, con 1.419 immatricolazioni in totale, fra cui 1.237 BEV e a 182 PHEV. Nel corso del 2022 sono state immatricolate 153mila vetture a basse emissioni di cui 138.292 elettriche pure, e 14.857 elettriche plug-ing. Benzina, diesel e ibridi non ricaricabili hanno rappresentato invece il 23.7 per cento delle vendite a gennaio 2023, con un valore record da due anni a questa parte, precisamente 1,9% benzina, 7,6% diesel e 14,2% ibridi.

Infine, per quanto riguarda i modelli di auto più vendute, domina la Volkswagen ID.4 al primo posto con 212 unità, seguita dalla Toyota Yaris a quota 160, quindi la Skoda Enyaq iV. Assenti invece le auto di Elon Musk, nonostante Tesla abbia chiuso con un record di auto vendute nel 2022, iniziando il nuovo anno nel migliore dei modi. Facendo infine un raffronto con le 10 auto più vendute a gennaio 2023 in Italia, domina Fiat ma ancora una volta latita l'elettrico.