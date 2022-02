Norvegia sempre più elettrica: il servizio postale norvegese utilizzerà camion Volvo EV

Tutto il pianeta si sta muovendo verso la mobilità elettrica, ma se esistesse un premio da conferire a chi si è dimostrato più virtuoso in questo senso, sicuramente andrebbe nelle mani della Norvegia. La terra dei fiordi è avanti di almeno 10 anni parlando di auto elettriche, e non sembra intenzionata a fermarsi.

Pensate che l’84% delle auto vendute in Norvegia nel mese di gennaio 2022 sono elettriche, e adesso l’impegno verso la mobilità ad emissioni zero si intensifica ulteriormente con l’adozione di camion elettrici a disposizione del servizio postale nazionale. E con camion intendiamo i mezzi pensati e non i semplici van già largamente utilizzati.

Il Norwegian Postal Service ha infatti ordinato 29 camion Volvo alimentati a batteria, nella fattispecie i modelli FL e FE, dotati rispettivamente di due e tre assi, che saranno pronti ad entrare in servizio entro la fine del 2022.

A tal riguardo, Kenneth Tjønndal Pettersen, addetto stampa del Norwegian Post, ha dichiarato: “Siamo felici di aver concluso questo accordo e vogliamo mettere rapidamente in funzione questi veicoli, da Tromsø a nord a Kristiansand a sud. Il 37% della nostra flotta ora funziona con energia rinnovabile e questa quota aumenterà in modo significativo in futuro. Abbiamo una strategia ambientale ambiziosa che andrà a beneficio dell'intero paese e per tenere il passo in questo importante lavoro, abbiamo bisogno di partner ambiziosi e orientati alla qualità come Volvo”.

Prima di chiudere vi forniamo però alcuni dettagli sui camion citati sopra. Il Volvo FE Electric può essere equipaggiato con batterie dalla capacità compresa tra i 200 e i 256 kWh, che garantiscono un’autonomia fino a 200 km. Il Volvo FL Electric invece può avere batterie con capacità che può raggiungere i 395 kWh, necessari per offrire percorrenze fino a 300 km con un’intera carica.