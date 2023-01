In Norvegia un'auto su cinque è elettrica: nel 2022 l'88% delle vendite è stato a batteria

In Europa, la Norvegia rappresenta di sicuro una particolare anomalia sul fronte della mobilità. Pur essendo ancora lontano il 2035, nel Paese si vendono quasi soltanto nuove auto elettriche. Oggi sappiamo che un quinto dell’intero parco auto è già stato sostituito con vetture a zero emissioni.

A confermare questi dati è stato Bloomberg, secondo cui il 20% di tutte le auto circolanti in Norvegia (una su cinque) sarebbe già 100% elettrico. A Oslo, nella Capitale del Paese, la percentuale arriva addirittura al 33%. Se nel resto d’Europa nel 2035 si venderanno solo auto elettriche, anche se il nostro Governo Meloni non è d’accordo, la Norvegia “rischia” di avere per quella data un parco circolante interamente elettrico, un autentico esempio per tutto il mondo.

Certo diversi fattori hanno contribuito a rendere possibile il traguardo del 20%, innanzitutto parliamo di una nazione in perfetta salute e dalle dimensioni ridotte, con una popolazione equivalente più o meno alla sola città di Roma. I norvegesi inoltre sono estremamente sensibili rispetto alla salvaguardia dell’ambiente e bisogna anche dire che il Governo locale ha messo sul piatto ottimi incentivi per l’acquisto di nuovi EV e imposto tasse sui veicoli termici, divenuti poco convenienti su tutti i fronti.

Certo esistono zone della Norvegia in cui il tasso di adozione delle auto elettriche è in media con il resto d’Europa, nella regione di Finnmark ad esempio si arriva al 4,7%, probabilmente a causa del clima troppo rigido, della scarsa disponibilità di stazioni di ricarica e degli stipendi più bassi rispetto ai centri urbani più popolosi. Al di là di questo, nel 2022 circa il 90% delle nuove auto vendute è stato elettrico, in 11 mesi sono stati consegnati 118.525 nuovi veicoli Plug-in, ovvero l’88% del totale (suddiviso in 78,3% di BEV e 9,6% di PHEV). Nel Paese ci si aspetta che dal 2025 verranno venduti solo veicoli elettrici, 10 anni prima della data obiettivo suggerita dall’Europa - non a caso Hyundai venderà solo auto elettriche già a partire dal 1 gennaio 2023.