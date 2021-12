Norvegia avanti di 10 anni: le nuove auto a benzina e diesel sono il 5% del totale

Mentre in tutta Europa, in alcuni stati USA e in Giappone si parla di mettere al bando le nuove auto a benzina e gasolio entro il 2040, in Norvegia sono 10 anni avanti a tutti, se non di più. A novembre 2021 le nuove auto tradizionali hanno rappresentato solo il 5% del mercato.

Numeri davvero impressionanti quelli provenienti dalla "piccola" Norvegia, che vedono 100% elettriche e Plug-in Hybrid assolute protagoniste. Le auto 100% elettriche alimentate a batteria (BEV) vendute a novembre 2021 sono state 11.274, in salita del 60,3% e al 73,8% del market share. Inoltre ci sono state anche 1.116 BEV usate e 432 nuovi van elettrici. Le auto Plug-in Hybrid hanno venduto 2.653 unità, in perdita dell'11% e al 17,4% del mercato, segno dunque che i norvegesi hanno già superato la "fase di passaggio" del Plug-in Hybrid e sono proiettati all'era 100% elettrica.

In totale le auto elettriche vendute (BEV+PHEV) sono state 13.927, in crescita del 39% e ormai al 91,2% del mercato. Le auto Mild e Full Hybrid sono state appena il 3,8% del totale, le auto diesel il 2,7% e quelle a benzina solo il 2,3%. Guardando ai primi 11 mesi del 2021, in Norvegia sono state vendute 99.948 BEV (+58%, 64,2% di market share), 33.460 PHEV (+35%, 21,5% di market share), 133.408 unità elettriche in totale, +52%, 85,7% del mercato.

Ma passiamo ai modelli più venduti: regina assoluta è ancora la Tesla Model 3 con 771 unità a novembre 2021 (10.090 nel 2021), poi abbiamo la Volkswagen ID.4 a 725 unità (8.230 YTD), la Tesla Model Y a 1.013 auto (5.888 YTD), la Ford Mustang Mach-E a 491 (5.841 YTD), l'Audi e-tron a 327 (5.421 YTD), la Skoda Enyaq iV a 488 (5.183 YTD), la Nissan LEAF a 655 (4.602 YTD), la Polestar 2 a 502 (3.786 YTD), la Mercedes-Benz EQC a 158 (3.702 YTD), Hyundai IONIQ 5 a 475 (3.116 YTD), la Volkswagen ID.3 a 224 (2.960 YTD), l'Audi Q4 e-tron a 661 (2.672 YTD) e la MG ZS EV a 35 (2.379 YTD), quest'ultima vettura però è appena uscita sul mercato (per saperne di più: Arriva in Italia il SUV elettrico MG ZS EV).