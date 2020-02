I norvegesi hanno una nuova auto preferita: la Audi E-Tron

In Norvegia le auto elettriche continuano ad andare molto bene, nonostante il Governo abbia cambiato i bonus garantiti per i possessori di auto ad emissioni zero. Nel pieno della corsa all'elettrificazione in Norvegia vigeva l'assoluta "Tesla Mania". Ora però sembra che le cose stiano per cambiare, perché l'auto più venduta di gennaio è l'E-Tron.

In generale, la Norvegia continua a fare passi avanti nel processo di elettrificazione completa. Le ibride plug-in hanno registrato un ulteriore crescita impressionante: sono state 6.155 le nuove plug-in consegnate, con un balzo del 31% in avanti rispetto allo stesso mese dell'anno scorso.

Le auto a motore termico in Norvegia ormai occupano appena il 21.5% del mercato, mentre le ibride non plug-in rappresentano il 14.1%. Significa che le altre fette del mercato sono prese interamente da PHEV e 100% elettriche.

Con 902 unità consegnate, l'Audi E-Tron è l'auto più venduta di gennaio, registrando il miglior mese di sempre all'interno del mercato norvegese.

Sempre rimanendo nell'ambito delle elettriche di fascia premium, il popolare youtuber Rich Rebuild ha dedicato un intero video alla Model X, definendola "l'auto più inutile che possieda", specie per i costi.

Il mercato delle elettriche sta andando parecchio bene anche nel resto dell'Europa, dove i numeri cominciano ad essere estremamente incoraggianti.