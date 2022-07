Northvolt si espande ancora in Europa: nuovi fondi e ordini per 55 miliardi di dollari

Northvolt è un'azienda fondata nel 2017 in Svezia da due ex dirigenti di Tesla il cui obiettivo era quello di emulare il successo della Gigafactory in Europa ma legato alla fornitura di batterie per le case automobilistiche. Negli anni la crescita della compagnia è stato imponente e gli ordini hanno assunto un valore stellare.

Nel corso del tempo, infatti, Northvolt ha stretto contratti con BMW Group, Volkswagen e tante altre case ancora, motivo per cui è diventato necessario per l'azienda svedese raccogliere capitale per sostenere l'espansione in Europa. Grazie al nuovo accordo con gli investitori, una lunga lista tra cui spicca il Gruppo Volkswagen, le casse della compagnia si sono riempite di 1,1 miliardi di dollari.

Il finanziamento è stato necessario per sostenere le spese e mantenere le promesse che, attualmente, contano un numero di ordini dal valore di 55 miliardi di dollari di batterie, di cui 5 miliardi soltanto nel mese di giugno. La strategia di Northvolt è di diventare un colosso legato alla distribuzione di batterie con tanto di produzione interna del materiale catodico.

Ad ogni modo, è incredibile come la crescita dell'azienda sia esplosa negli ultimi anni, forte dell'altissima domanda di batterie e di un mercato di auto EV in crescita. E voi, invece, cosa ne pensate di questi risultati? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.