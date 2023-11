Northvolt, nuova batteria agli ioni di sodio con una densità più bassa delle 4680 di Tesla

L'azienda svedese Northvolt ha annunciato di aver raggiunto una sufficiente efficienza per quanto riguarda le batterie agli ioni di sodio, rappresentando un potenziale progresso significativo nell'industria delle auto elettriche.

Attualmente, le batterie agli ioni di litio utilizzate nelle auto elettriche contengono materiali come il cobalto e il litio che si sono rivelate una "grana" non da poco. La batteria agli ioni di sodio sviluppata da Northvolt, sebbene non ancora pronta per l'installazione su auto elettriche, presenta una densità energetica di 160 Wh/kg.

Anche se inferiore rispetto alle celle 4680 di Tesla, che offrono una densità di 296 Wh/kg, la tecnologia agli ioni di sodio potrebbe essere utilizzata per immagazzinare energie rinnovabili in modo più efficiente (ecco quanto costa una batteria di un'auto elettrica ad oggi).

Il CEO di Northvolt, Peter Carlsson, ha affermato che questa nuova tecnologia potrebbe rendere l'elettrificazione più conveniente, sostenibile e accessibile globalmente. Sebbene la densità energetica non sia ancora ai livelli delle batterie agli ioni di litio, Northvolt sta lavorando per migliorarla. Si prevede che il costo di produzione delle batterie agli ioni di sodio sarà inferiore rispetto alle batterie agli ioni di litio - che tuttavia stanno calando di prezzo - , rendendole potenzialmente più competitive sul mercato.

La tecnologia agli ioni di sodio di Northvolt offre prestazioni sufficienti per uno stoccaggio di energia più duraturo rispetto alle batterie alternative, con un costo inferiore che potrebbe influenzare positivamente lo sviluppo della produzione di energie rinnovabili.