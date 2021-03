Nonna del Texas compra una Nissan 350Z e diventa star di TikTok

La passione per i motori non conosce età. È una grande verità che affermiamo senza grossi dubbi, poiché il mondo automotive può colpire al cuore bimbi e giovanissimi come ultraottantenni grandi amanti del marchio Ferrari. A conferma di questo oggi vi raccontiamo la storia di Z Lady, una nonna sessantacinquenne del Texas.

Sul web, o meglio su Instagram e su TikTok, è conosciuta come Da_Z_Lady e di recente è balzata alle cronache per aver acquistato una Nissan 350Z dopo averne provato una. Questa è la sua storia: recatasi qualche anno fa in Virginia per trovare il figlio e il neonato nipote, Z Lady non si è lasciata sfuggire l’occasione di partecipare a un evento di drift, là dove si è completamente innamorata delle Nissan Z.

Appena tornata in Texas, ha messo subito da parte le chiavi della sua Honda CR-V con tanto di targa “Texas A&M Mom” per dare il benvenuto a una Nissan 350Z di colore argento metallizzato. Da qui l’inizio della leggenda di Z Lady, che prende questo nome proprio dalla vettura giapponese. A partire dal febbraio 2019, la donna ha anche iniziato a “wrappare” la vettura con diverse livree, divenendo un vero e proprio fenomeno social su Instagram ma soprattutto TikTok, dove ha guadagnato 120.000 follower in appena tre mesi. La nonna che tutti vorremmo avere, non credete?