Se non avete mai visto una Volkswagen Beetle da 450 cavalli, questo video fa per voi

Le Volkswagen Beetle sono tra le vetture più iconiche del produttore tedesco. Noto in Italia come Maggiolino, ha fatto la storia della società grazie anche al film “Un maggiolino tutto matto” con Herbie, simbolo della cultura pop. Ma avete mai visto un Maggiolino da 450 cavalli? Ecco a voi un esemplare unico e pazzesco...con motore elettrico!

Ebbene sì, i colleghi di carwow hanno ripreso una vera e propria gemma in un brevissimo video dove tutto ciò che si può vedere è la Volkswagen Beetle da 450 cavalli in questione sgommare portando al limite il motore, per poi lasciare il suo posto “spiccando il volo” sulla lunga pista.

Il video in questione è piuttosto breve, ma ha rilanciato al pubblico un filmato più vecchio relativo alla stessa Beetle con motore Tesla montato sotto il cofano, ripreso dai colleghi di Petrol Ped ancora nel 2020. Dal titolo si nota una chiara differenza nella potenza generata, segno che forse il propulsore elettrico è stato cambiato in seguito alla prima apparizione su YouTube. Nonostante ciò, questa Beetle rimane sempre una delizia per gli occhi, specialmente per le sgommate degne della DeLorean di “Ritorno al Futuro”: anche in questo caso, siamo tornati indietro nel tempo per qualche secondo.

Restando nel mondo Volkswagen, in Italia è arrivato il nuovo crossover T-Roc R 2022.