Non si vendono abbastanza auto elettriche? È perché ci sono pochi SUV compatti

La mobilità elettrica cresce costantemente in tutto il mondo, le quote di mercato però rimangono ancora alquanto basse e secondo J.D. Power c’è un motivo preciso: esistono pochi SUV compatti a batteria.

Gli USA stanno vivendo in questo momento un vero paradosso: molte elettriche restano invendute a prendere polvere presso i rivenditori, le cifre nel frattempo parlano di vendite in crescita. Entrambe le condizioni sono vere: da una parte i numeri sono superiori a quelli degli anni scorsi, dall’altra però molta gente è frenata per via dei tempi di ricarica, la mancanza di colonnine, i prezzi... Negli Stati Uniti, così, solo l’8,2% dei nuovi veicoli è elettrico; in Italia va anche peggio, a novembre le auto elettriche hanno rappresentato il 5,6% del totale.

Le proiezioni parlano ovviamente di una crescita: sempre negli Stati Uniti si salirà al 13% il prossimo anno, al 19% entro la fine del 2025, al 24% entro la fine del 2026, oggi però procediamo a passo estremamente lento. Secondo J.D. Power il motivo riguarda il segmento dei SUV compatti: è quello maggiormente battuto dal pubblico (negli USA è il 16,5% del totale), nonostante questo però non c’è abbastanza scelta fra i modelli elettrici. I dati dicono che fra i SUV compatti non-premium solo il 6% sia elettrico, a causa anche dei prezzi più alti rispetto alle controparti a benzina.

Un esempio si potrebbe fare anche da noi: in Italia la nuova Jeep Avenger elettrica ha venduto 246 unità a novembre 2023, la Avenger a benzina ne ha vendute 3.289, il confronto è dunque imbarazzante. Se i prezzi dei SUV elettrici premium più o meno si avvicinano a quelli termici, almeno negli USA, al di sotto dei 40.000 dollari si prende poco o niente. In Europa abbiamo giusto la Jeep Avenger, la Volvo EX30, la Peugeot 2008, per dare uno scossone al mercato però bisognerebbe scendere al di sotto dei 35.000 euro con pesanti incentivi statali. Allora avremmo tutt’altra storia di cui parlare. Vedremo cosa succederà nei prossimi anni.