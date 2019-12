Non solo Tesla Cybertruck: i pick-up elettrici più attesi del mercato

Il Tesla Cybertruck è diventato in pochissime settimane, giorni se vogliamo, un vero oggetto di culto, non è però il solo pick-up elettrico in arrivo sui mercati internazionali. Scopriamo gli altri truck attesi dagli automobilisti nord americani e non solo.

Accanto al Cybertruck si piazza certamente il nuovo Rivian R1T e il Ford F-150 elettrico, ai quali abbiamo dedicato un articolo apposito. Ma esistono altri pick-up elettrici in arrivo? Assolutamente si, troviamo ad esempio il veicolo di General Motors che, nonostante non sia stato ancora mostrato al pubblico, è già il più desiderato dal pubblico americano secondo un recente sondaggio. La vettura, particolarmente muscolosa, sarà lanciata approssimativamente fra un paio d’anni, non abbiamo però altri dettagli tecnici.

Li abbiamo invece dell’Atlis XT, un truck che promette 800 km di autonomia con una sola ricarica nella sua variante top gamma e una possibilità di rimorchio di ben 15 tonnellate. La capacità di carico invece dovrebbe essere di 2,2 tonnellate, comunque niente male. Come dimenticare poi il Bollinger B2, un monumentale pick-up di lusso che costerà di partenza 125.000 dollari, con 932 Nm di coppia istantanea e 614 CV di potenza.

Sappiamo come quello dei pick-up sia un segmento rivolto soprattutto al Nord America, ma dopo la spinta di Tesla - che venderà il Cybertruck anche nel nostro Paese - potrebbe esserci un boom anche in Europa… Per saperne di più nel video in pagina trovate la Top 10 dei pick-up elettrici più attesi.