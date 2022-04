Non solo SUV: Smart prepara una hatckback elettrica con badge Brabus

Per anni il brand Smart è stato sinonimo di minuscole citycar di ottima fattura, le più compatte in assoluto prima di arrivare ai quadricicli, ora però le cose stanno per cambiare. Il Gruppo Geely vuole adesso lanciare un SUV elettrico e qualcuno ha anche fotografato un nuovo veicolo a marchio Smart.

Le immagini spia che vi mostriamo oggi non riguardano il SUV Smart già largamente presentato (tutto sul SUV Smart #1) ma una nuova hatchback/fastback che potrebbe allargare la famiglia Smart dei prossimi anni (famiglia che sta per mandare la Smart forfour in pensione). Ora che il brand è in mano cinese è ormai chiaro che ci sarà una rivoluzione dal profondo, e questa vettura fotografata nella città di Hangzhou, nella provincia di Zhejiang, ne è l'ennesima prova.

Nelle foto pubblicate da PCAuto alcuni elementi sembrano simili al SUV #1, pensiamo al design degli specchietti, ai fari anteriori, alle linee sinuose del corpo vettura, il telaio però è più basso e sportivo, i sedili interni inoltre rivelano in maniera inequivocabile il marchio Brabus, dunque sembra proprio che Smart stia preparando una hatchback impreziosita da un allestimento Brabus, anche se il design finale è ancora difficile da intuire vista la pesante copertura camouflage.

Le indiscrezioni parlano in ogni caso di un'auto costruita su piattaforma Geely SEA con 320 CV, 343 Nm di coppia e uno sprint 0-100 possibile in 6,7 secondi (almeno nella versione Brabus). La batteria dovrebbe essere da 66 kWh, che dovrebbe garantire poco più di 400 km di autonomia.