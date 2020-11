Non solo supercar, da adesso McLaren vende anche i 'Super Garage'

E' appena sorta una collaborazione tra McLaren e Pendry Residences West Hollywood, e lo scopo è quello di sviluppare e costruire un "super garage" unico ed estremamente costoso. Ovviamente i due brand si rivolgono ai più facoltosi tra i propri clienti.

L'offerta è descritta come un lusso per pochi, e infatti si tratta di attico ultra esclusivo conosciuto come Terrace Estate 608, e sotto di esso si trova un grosso garage da 159,7 metri quadrati. Il garage "The Show Room" offre spazio per cinque vetture differenti e dispone persino di un bagno. Interessante poi il fatto che sia stato ideato appositamente per la personalizzazione e per il palato di ogni cliente. La compagnia ha riferito che questo include "l'opzione di creare il garage McLaren definitivo, progettato da EYRC Architecture in collaborazione con McLaren Automotive."

Dal rendering in fondo alla pagina si evince che l'acquirente potrà anche fare uso di ampi piedistalli circolari da esibizione, sui quali posizionale i propri veicoli preferiti. Non poteva poi mancare una piacevole area bar e intrattenimento.

Il garage è connesso ad un "appartamento" che si estende su 280 metri quadrati e gode di tre stanze da letto, tre bagni completi, un bagno per donne e una magnifica terrazza da 20 metri quadrati. Residenza e garage insieme richiedono una cifra equivalente a 13,5 milioni di euro, la quale comprende anche una potentissima McLaren 765LT. Il modello, come sapete, è prodotto in pochissimi esemplari e quindi la sua disponibilità è limitata, ma l'acquisto dell'attico vi darà senz'altro la possibilità di possederne uno.

Avviandoci a concludere restando in tema di rarissimi modelli del produttore di Woking, vogliamo citare un increscioso fatto accaduto a scapito di una fantastica McLaren Speedtail: il bolide, durante un track day al Fuji Speedway del Giappone, ha sbandato sul bagnato e si è scontrato con una barriera, il danno pertanto è incalcolabile. Per chi invece dovesse non conoscere la McLaren 765LT di recente produzione abbiamo un articolo apposito, il quale esplica i dati più importanti sulla supercar inglese.