Questa non è una sportiva giapponese, ma un camper davvero particolare

In questo momento ci troviamo proprio nel bel mezzo del periodo vacanziero, in cui le persone si mettono in viaggio per raggiungere le tanto agognate mete estive mettendo tra sé e il proprio posto di lavoro quanti più chilometri possibili.

C'è chi preferisce lasciare la macchina a casa e prendere l'aereo e chi invece ne approfitta proprio per godersi il proprio veicolo e organizzare le ferie on the road. Quest'ultimo è il caso di Chris Cut, un possessore di Acura NSX di prima generazione trasformata incredibilmente in un confortevole e duttile camper.

Come potreste notare voi stessi dando un'occhiata alla galleria di immagini in fondo alla pagina, le modifiche apportate sono numerose. Il rimorchio, totalmente omologato e utilizzabile sulle strade pubbliche, è stato preso da un esemplare danneggiato e rimaneggiato alla perfezione: non soltanto può ospitare qualunque oggetto necessario al trascorrimento di una notte all'aperto, ma è persino dotato di segnalatori di direzione.

Cut ha pensato ad ogni cosa, e in effetti il rimorchio personalizzato può essere convertito in roulotte con tanto di tenda per godersi un po' di relax in mezzo alla natura selvaggia. Ciliegina sulla torta è invece il piccolo tender, cioè un mezzo a due ruote utile a piccole esplorazioni.



A proposito di vacanze on the road vogliamo avviarci a chiudere menzionando la fantastica roulotte che ha richiesto parecchi anni di restauro: si tratta di uno degli esemplari più grandi al mondo. In ultimo invece vi proponiamo il test di efficienza su una Tesla Model Y con roulotte collegata: quanto cala l'autonomia?