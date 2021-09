Non si sa come, ma una Ford Mustang si è incastrata sulle scale di una Università canadese

Una Ford Mustang è appena rimasta coinvolta in un particolare incidente presso la University of British Columbia (UBC) di Vancouver. Come potete notare voi stessi dall'immagine e dal post Twitter in fondo alla pagina, la situazione è davvero bizzarra.

La condivisione mostra un esemplare della muscle car americana in tonalità bianca con striscia nera mentre si rilassa su una piccola scalinata che, ovviamente, è fatta per le sole persone a piedi. A quanto pare il conducente della vettura aveva imboccato per sbaglio una stradina per pedoni pensando fosse una normale strada, ma è evidente che la distrazione ha avuto il sopravvento poiché, per finire in quella posizione, non deve essersi proprio accorto della scalinata.

Negli Stati Uniti i proprietari di Mustang sono vittime di meme e sbeffeggiamenti vari a causa di una leggenda metropolitana che li vorrebbe tutti incapaci alla guida, ma sembra che costoro non vogliano assolutamente disfarsi delle dicerie.

Ora come ora è chiaro che la Mustang sia rimasta bloccata per qualche ora, anche se non siamo in grado di intuire eventuali danni al muso o al fondo della muscle car. Da parte nostra riteniamo sia inevitabile qualche graffio alla parte interiore del paraurti o un lieve danneggiamento del fondo, ma non è da escludere che il peso della macchina abbia infierito pure sul sistema di scarico.

Nel frattempo un portavoce della UBC ha affermato, ai microfoni di Daily Hive, di stare investigando sulla faccenda:"Siamo a conoscenza dell'incidente e stiamo provando ad analizzarlo per aumentare la sicurezza all'interno del nostro campus. UBC Vancouver è particolarmente affollata questa settimana, poiché gli studenti stanno ritornando per riprendere le lezioni dal prossimo 7 settembre. Ci teniamo a chiedere a tutti gli automobilisti di prestare attenzione ai segnali stradali che indicano le strade e i viali per i pedoni."



A proposito di incidenti con Ford Mustang come protagoniste ci avviamo a chiudere riportando il violento impatto provocato da quest'ultima, la quale ha colpito una Kia prima di scappare come se nulla fosse accaduto. Un episodio simile si è verificato non molto prima in un viale di periferia, dove un altro tentativo esibizionista ha portato il conducente della Mustang a schiantarsi contro un palo.