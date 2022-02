Non riuscite a trovare una PS5? Toyota ve la regala con la Yaris GR Sport GT7 Edition

Questo periodo è caratterizzato da notevoli difficoltà nell’approvvigionamento di molti prodotti, tra i quali troviamo anche le console da gioco come la PlayStation 5. Allo stesso modo ci sono grossi problemi nel mondo delle auto causati dalla crisi dei chip che non dà tregua alle case costruttrici. Ebbene, Toyota ha la soluzione per voi.

Se dopo un anno siete ancora alla ricerca di una console PS5 su cui posare le mani, Toyota ve la regala, ma per ricevere il dono dovete comprare una Yaris. Non è forse la soluzione ottimale, ma è pur sempre una soluzione, e poi si tratta di una Yaris qualunque, bensì di una versione GR Sport GT7 Edition. Come suggerisce il suo nome, si tratta di una versione speciale che festeggia l’uscita di Gran Turismo 7, il titolo motoristico dedicato alla console giapponese, che uscirà il prossimo 4 marzo.

Nello stesso giorno anche 100 esemplari della Yaris GR Sport GT7 Edition saranno disponibili all’acquisto, grazie alla divisione spagnola di Toyota. Il prezzo della vettura non è ancora noto, ma conosciamo i dettagli che la differenziano dagli altri allestimenti.

Innanzitutto ci troviamo di fronte all’allestimento GR Sport di Yaris (da non confondersi con la più specialistica GR Yaris), che dona una bella dose di sportività e carattere in più al modello standard. A questo si aggiunge la tinta Gris Dynamique per la carrozzeria, in contrasto con i cerchioni da 18 pollici in tinta nera con razze argento e dettagli rossi sul canale. Inoltre sono presenti alcuni badge che riportano la scritta “Gran Turismo 7”, e ogni veicolo avrà una smart key personalizzata e una placca interna che riporta il numero dell’esemplare.

I 100 clienti che compreranno la vettura verranno quindi omaggiati con una PlayStation 5, una copia del gioco, un controller DualSense e un abbonamento di tre mesi al PlayStation Plus. Come detto non si conosce ancora il prezzo di questa edizione speciale, ma si potrà acquistare dal 4 marzo, e le prime consegne sono previste per maggio 2022.