Non vi presentate con un'elettrica al primo appuntamento: 'Le donne preferiscono altro...'

Qual è l'auto preferita dalle donne per il primo appuntamento? A rispondere a questa complicata domanda ci viene in soccorso un sondaggio effettuato da Leasingmarkt.de, che ha appunto chiesto quale fosse la vettura migliore per uscire la prima fatidica sera.

Ebbene, gli EV sono stati scelti solamente dall'1 per cento delle intervistate (donne in giovane età), e tale risultato forse non deve sorprendere più di tanto visto che da un altro studio è emerso come le auto elettriche non piacciano alle donne.

In ogni caso la risposta più votata nel sondaggio di cui sopra è stata di non preoccuparsi affatto di quale tipo di veicolo il partner scelga per andarle a prenderle la prima sera, esattamente il 35%, e ovviamente noi non possiamo che essere orgogliosi di tale scelta. D'altronde, "chissene importa" della macchina.

Il 22 per cento, invece, non vorrebbe che il proprio partner andasse a prenderle sotto casa, meglio trovarsi nel bar, locale o ristorante concordato. C'è poi un un undici percento che invece vorrebbe essere accompagnata da un SUV, categoria che vanta i clienti più fedeli, mentre l'otto per cento preferisce un'auto sportiva, e il sei per cento una limousine.

Infine, l'uno per cento di coloro che hanno risposto al sondaggio preferirebbe un primo incontro con un'auto elettrica. La stessa domanda rivolta agli uomini in giovane età ha mostrato risultati diversi, anche se non come si potrebbe pensare.

Il 30% ha detto di non essere interessato al tipo di auto, il 13 percento ha indicato invece un'auto sportiva, mentre il 12 spera in un SUV. Il dieci percento vorrebbe una decappottabile, il sette per cento in una berlina e il cinque per cento una station wagon.

Le auto elettriche sono state scelte dal 3 per cento degli intervistati davanti a furgoni (1%) e pick-up (uno per cento). In totale, quindi, il tre per cento dei giovani gradirebbe essere “prelevato” da un partner con un'auto elettrica, percentuale che sale al 4 per cento se invece si prendono in considerazione gli over 50.