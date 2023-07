Se non potete acquistare la Ferrari Purosangue puntate sul modellino, ma servono 14mila €

Dopo il fantastico modellino della Ferrari SP3 Daytona, torniamo a parlare di Amalgam, azienda britannica che realizza vetture in scala in una maniera sublime.

L'ultima Ferrari riprodotta in versione mignon è la Purosangue, anche in questo caso in scala 1:8 e anche in questo caso una realizzazione pressochè perfetta. Costruito in soli 199 pezzi, il SUV di Maranello in dimensioni ridotte è grande circa 62 centimetri ed è stato realizzato in più di 3.000 ore di lavoro, molte delle quali rigorosamente a mano.



E' composto da migliaia di parti progettate con estrema precisione, partendo dai progetti originali, nonché i codici vernice e le specifiche dei materiali di Ferrari: se fosse funzionante sarebbe di fatto una replica perfetta in miniatura della Purosangue.

“Questo raffinato modello in scala 1:8 della Ferrari Purosangue – si legge sul sito di Amalgam - è realizzato e rifinito a mano nei nostri laboratori con la collaborazione e l'assistenza di Ferrari per quanto riguarda i dati CAD originali, le finiture e i codici vernice. Inoltre, è sottoposto a un esame approfondito da parte dei team di ingegneri e progettisti per garantire la completa accuratezza della rappresentazione”.



Attenzione però, perchè acquistare cotanta bellezza non sarà per tutte le tasche, visto che si partirà da 13.995 euro per il modello limited, fino ai 18.195 euro per quello su misura, anche se non è ben chiaro in cosa si differenziano i due.

In ogni caso è sicuramente molto più economico della vera Ferrari Purosangue, SUV che negli USA è stato giudicato troppo caro dai media di settore, costando il doppio dell'Urus oltre oceano.



Il modellino è comunque qualcosa di unico e raro e siamo certi che qualche facoltoso appassionato, che magari ha in garage lo sport utility vehicle di Maranello, possa decidere alla fine di assicurarselo: del resto cosa sono 14 mila euro quando hai una supercar da quasi 400mila?