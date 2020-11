Da non perdere: il monopattino Xiaomi Pro 2 in sconto con il Black Friday di Unieuro

Arrivato sul mercato italiano per la prima volta la scorsa estate, il nuovo monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 è finalmente in sconto: lo trovate da Unieuro a 449 euro.

Dobbiamo la promozione alla nuova iniziativa Change Black Friday, che va a scontare centinaia di prodotti sia in negozio che online. Si tratta di una notizia particolarmente importante, poiché a memoria è la prima volta che troviamo il monopattino top della gamma 2020 di Xiaomi in sconto presso una grande catena. Unieuro dichiara un risparmio di 110,89 euro, pari al 19%, su un prezzo totale di 559,89 euro, ma come si arriva a questo visto che il Pro 2 costa di listino 529 euro?

Semplice, in abbinata abbiamo anche degli auricolari true wireless Earbuds Basic 2, cosa che rende ancora più conveniente l’intero pacchetto. Un prezzo davvero ottimo, quello di 449 euro, per un monopattino che non teme il confronto con la concorrenza. 25 km/h di velocità massima, 45 km di autonomia, ruote da 8,5 pollici con camera d’aria, freno a disco posteriore, IP54, comodo display LED con diversi colori.

Noi abbiamo provato il fratello minore Xiaomi Mi Electric Scooter 1S, la meccanica però è identica, aumentano la batteria e (leggermente) la potenza del motore, che ci permette di scalare salite più ripide.