Non paga 4.000 euro di pedaggi e la fa franca: succede a un pensionato di Fiuggi

La rete autostradale nostrana gestita da Autostrade per l’Italia richiede il pagamento del casello fra una destinazione e l’altra, c’è però qualcuno che mal digerisce l’esborso di questo denaro: un pensionato di 83 anni è stato accusato di aver evitato il pagamento del pedaggio per due anni e questa è la sua storia - ora legalmente conclusa.

Il protagonista di questa storia vive in una residenza per anziani di Fiuggi, un luogo dal quale però adora spesso fuggire per viaggiare in auto fra Roma e Napoli - o almeno adorava farlo. L’83enne in questione è convinto che l’autostrada debba essere libera e gratuita per tutti, così come ha riferito il suo avvocato, per questo motivo avrebbe escogitato un modo per bypassare il pagamento dei caselli. Molto semplicemente, l’uomo aspettava che passasse qualcuno lungo le corsie Telepass e si accodava celermente; rimanendo estremamente vicino all’altro veicolo, il sistema non rilevava anomalie, certificando il passaggio di una sola autovettura.

Secondo Autostrade per l’Italia, l’uomo non avrebbe corrisposto circa 4.000 euro di pedaggi in due anni, il caso infatti è finito presso il Tribunale di Frosinone in seguito a una denuncia per insolvenza fraudolenta. L’esito del processo però è stato sorprendente: nonostante il tribunale non abbia dato in alcun modo ragione al pensionato, ha comunque dovuto assolverlo dalle accuse. Sembra infatti che Autostrade per l’Italia non sia riuscita a fornire prove adeguate che dimostrassero i passaggi abusivi, né foto, né testimoni, né video, dettaglio che sembra davvero assurdo viste tutte le telecamere funzionanti ai caselli. Il “nonno terribile”, com’è stato ribattezzato, se l’è dunque cavata e non dovrà corrispondere nulla per le sue passate scorribande.

Le autostrade a pedaggio sono diffuse in tutta Europa, tanto che la Germania vorrebbe introdurre un singolo sistema di pedaggi per tutto il vecchio continente, la questione però va avanti dal 2020 e non si è ancora fatto nulla.