Non solo iPhone: la chiave digitale BMW arriva sugli smartphone Android

È ormai qualche anno che gli utenti iPhone/Apple Watch possono sfruttare la chiave della loro BMW di ultima generazione direttamente dal loro Wallet digitale. Ora la funzione arriva finalmente anche sui telefoni Android.

Il servizio Digital Key Plus di BMW arriva su diversi dispositivi Android, per ora solo a marchio Samsung e Google. I fortunati possessori di un device compatibile potranno aprire, avviare e chiudere comodamente il veicolo senza neppure dover estrarre il cellulare dalla tasca. Come ricordavamo in apertura, è dal 2021 che la Digital Key Plus è disponibile sui dispositivi Apple, ora invece raggiunge gli ultimi device di casa Samsung e i top di gamma di Google, in particolare pensiamo ai modelli Galaxy S23+, S23 Ultra, S22+, S22 Ultra, S21+, S21 Ultra, Z Fold4, Z Fold3, Note20 Ultra di Samsung e ai Pixel 7 Pro e Pixel 6 Pro di Big G, tutti smartphone dotati di sistema operativo Android 13.1 o successivo.

BMW Digital Key Plus sostituisce completamente la chiave del veicolo grazie alla tecnologia a banda larga UWB. Tale tecnologia radio digitale funziona a distanza ravvicinata con un'elevata larghezza di banda, offre insomma una localizzazione molto precisa e accurata. La precisione dell'UWB riduce anche il rischio di attacchi di tipo relay come invece avviene più facilmente con le normali chiavi (come difendersi dagli attacchi relay?). BMW ha trovato in Google il principale partner per lo sviluppo di questa nuova tecnologia diventata ormai uno standard globale per l'intera industria automobilistica attraverso il Car Connectivity Consortium (CCC).