Non solo hypercar, Bugatti lancia anche i rasoi in collaborazione con Gillette

Di recente sembra che Bugatti si stia dando alla pazza gioia con le collaborazioni. La casa delle incredibili supercar francesi ha infatti avviato una ulteriore sinergia con Gillette per dar vita ad un rasoio da barba dal design unico.

Basta dare un'occhiata al video in alto per rendersi conto di quanto l'estetica del rasoio somigli ampiamente a quella dei rapidissimi bolidi dal W16, poiché il Bugatti Special Edition Heater Razor è stato rifinito in Agile Bleu proprio per richiamare la verniciatura della Bugatti Chiron Pur Sport presentata lo scorso anno.

Per chi non coglie al volo il collegamento, sul corpo del rasoio è stato applicato il logo della compagnia automobilistica proprio di fianco a quello Gillette. Riguardo i materiali si è scelto di andare sulla lega zinco-alluminio di primissima fascia. Non manca poi l'utilizzo di alluminio anodizzato e di titanio come riferimento agli elementi che contraddistinguono la casa di Molsheim.

"Bugatti rappresenta la passione per la perfezione, in aggiunta alle performance, al design rivoluzionario e all'impareggiabile qualità. GilletteLabs condivide con noi i medesimi valori." Così Wiebke Sthal, Managing Director di Bugatti International, ha commentato in merito alla questione. "Siamo pertanto felici di lavorare con la compagnia leader mondiale nel campo della depilazione. In Bugatti siamo orgogliosi di fornire il massimo dell'esperienza di lusso in tutto quello che facciamo restando fedeli al nostro mantra, 'se è paragonabile, non è più Bugatti'."



Per il momento non conosciamo il prezzo ufficiale dell'esclusivo oggetto, ma non mancheremo di aggiornarvi nel caso in cui dovessero arrivare nuove informazioni nel breve. In chiusura vogliamo restare in tema mostrandovi un altro progetto sorto dalla collaborazione tra Bugatti e un'altra compagnia: ecco il tavolo da biliardo Bugatti in fibra di carbonio con struttura in alluminio e titanio che, ovviamente, costa un'occhio della testa.