Non solo la hypercar Battista: Pininfarina vuole lanciare un SUV potentissimo

Pininfarina, nel corso degli ultimi anni, ha deciso di concentrarsi con decisione sullo sviluppo di una sua hypercar elettrica dalle caratteristiche pazzesche. Per farlo sono stati ovviamente necessari enormi investimenti e tanta ricerca tecnologica.

Il frutto di questi sforzi è la stratosferica Battista, un mostro da circa 2.000 cavalli di potenza il quale potrebbe esser capace di scattare da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi. La recente pandemia di Covid-19 ha rallentato le tempistiche per il suo debutto sul mercato, ma in ogni caso dovrebbe comunque avvenire entro pochi mesi. A confermalo è stato il nuovo CEO del brand Per Svantesson, che ha anche dichiarato:"Il nostro marchio si basa su ciò che Pininfarina rappresenta, e cioè il design. Il nostro piano è quello di offrire un design straordinario con una tecnologia rivoluzionaria."

Nel mentre si punta a produrre quanto prima i 150 esemplari di Battista da vendere per circa 1,7 milioni di sterline l'uno, contemporaneamente Pininfarina è al lavoro su altri prodotti completamente elettrici, in grado di sfidare case automobilistiche leggendarie come Ferrari o Lamborghini. Il prossimo progetto a esser presentato potrebbe rappresentare un poderoso SUV da circa 1.000 cavalli di potenza che andrà a rivaleggiare direttamente con l'Urus e con l'imminente Purosangue del Cavallino Rampante.

Per chiudere vogliamo rimandarvi ad una vettura molto simile alla Battista in quando a tecnologia di alimentazione e potenza: la pazzesca Lotus Evija che si appresta a raggiungere i suoi primi fortunati acquirenti. La creatura di Lotus erogherà anch'essa 2.000 cavalli, e da qualche giorno è possibile personalizzarla tramite un configuratore ufficiale, sbizzarritevi.