Non solo Grenadier: Ineos al lavoro su tre nuovi modelli offroad, incluso un elettrico

A partire da maggio 2022, il fuoristrada Ineos Grenadier è ordinabile anche in Italia, ma presto la gamma di veicoli offerti dal costruttore inglese sarà ben più ampia: Ineos è al lavoro su tre nuovi veicoli offroad, uno dei quali avrà un powertrain full electric.

Jim Ratcliffe, fondatore del marchio Ineos, aveva già annunciato lo sviluppo di un 4x4 elettrico più piccolo del Grenadier, ma Autocar ha scoperto che c’è molta più carne al fuoco del previsto: il primo a raggiungere il mercato dovrebbe essere proprio un fuoristrada più piccolo ma con linee simili al Grenadier, il cui design e piattaforma di sviluppo dovrebbero essere ormai definiti.

Parlando di piattaforma, questa dovrebbe essere sviluppata internamente a Ineos, specificatamente per i veicoli elettrici e già predisposta per adattarsi a diverse tipologie di veicolo, dai più piccoli ai più grandi. Stando a quanto riportato da Autocar, questo Grenadier elettrico e “in miniatura” dovrebbe garantire un’autonomia di circa 400 km e dovrebbe utilizzare un powertrain semplice e primo di sistemi complessi.

A seguire ci saranno due altri veicoli: il primo è destinato ad un contesto urbano e dovrebbe rivaleggiare con la Jeep Avenger (Jeep Avenger è stata eletta Car Of The Year 2023), mentre il secondo dovrebbe essere un fuoristrada di lusso, probabilmente basato sul Grenadier, ma sensibilmente modificato per offrire il massimo in termini di qualità dei materiali, comfort e uso più orientato all’asfalto.