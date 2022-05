Non fate come questo autista: video incidente mentre agita un'ascia fuori dal finestrino

Ci sono casi in cui gli incidenti sono causati da semplice disattenzione o noncuranza, come abbiamo visto per la Ford GT 2006 distrutta a Miami, ma anche casi in cui sono causati dalla cosiddetta “rabbia stradale”, come ci dimostra questo autista statunitense armato di ascia responsabile di un hit and run probabilmente senza precedenti.

Il video pubblicato sul subreddit r/IdiotsInCars da u/DexFPV lo potete vedere in calce alla notizia e, a dirla tutta, qualcuno potrebbe anche farsi una risata alla visione insolita. Il tutto inizia con il veicolo dell’utente che ci offre il punto di vista dalla sua dashcam attraverso un incrocio e poi su un'autostrada del Texas. Nell’immettersi in quest’ultima, un Infiniti G35 di terza generazione entra in scena con un brake check che lo costringe a frenare rapidamente e cambiare corsia, fortunatamente senza colpire altri veicoli. Dopodiché, cerca di staccarsi dall’Infiniti.

Il conducente di quest’ultima vettura, tuttavia, come afferma l’autore del video continua a seguirlo per diversi minuti, fino a quando non affianca il SUV brandendo un’ascia – o un’accetta – fuori dal finestrino. L'autista della Infiniti taglia quindi di nuovo l'autostrada, allontanandosi a tutta velocità davanti al camion. La distrazione sembra essere stata eccessiva però, dato che l'auto si sposta casualmente nella corsia centrale occupata da un veicolo più lento e, pur avendo sbattuto sul freno, l’Infiniti sbatte contro il retro dell’altro mezzo lanciandolo nel fosso e presumibilmente facendogli colpire un pilastro del ponte.

L’autore del video, a questo punto, accosta per aiutare la vittima dell’incidente, mentre il conducente della Infiniti si allontana a tutta velocità per evitare ripercussioni legali. Nei commenti su Reddit, DexFPV ha confermato che la polizia si è dunque presentata per aiutare il povero conducente del veicolo ormai distrutto sul retro, il quale sta comunque bene ed era in grado di camminare e parlare con lucidità. L’Infiniti G35 è stata quindi trovata in un parcheggio e, dopo avere fornito una minima descrizione del conducente e del suo comportamento sull’autostrada, le autorità si sono fatte un’idea di chi possa essere. Insomma, non sembra essere la prima volta che egli si fa prendere da un attacco di rabbia stradale.

