Non abbiamo dubbi, è questo il miglior camion rimorchiatore al mondo

In genere ci sono due tipi di rimorchiatori. Il primo, se ve lo trovate davanti, dovreste preoccuparvi un bel po' perché la vostra macchina sarà portata via, poiché avete parcheggiato parecchio male. Il secondo tipo è visto più di buon occhio, infatti vi sarà utile a trasportare la vostra vettura ovunque vogliate senza metterla in moto.

Quest'oggi ne abbiamo scovato uno che di sicuro non vorreste vedere nei pressi della vostra auto, infatti è capace provvedere ad entrambe le necessità. Il camion del video è pertanto equipaggiato con radiocomandi IMET che, assieme alle sue caratteristiche intrinseche, lo rendono veramente eccezionale.

Si tratta di comandi remoti equipaggiabili sia da rimorchiatori che da veicoli di soccorso generici. Il sistema è montato assieme a meccanismi idraulici e meccanici, i quali permettono alla rampa inclusa di estendersi e ritrarsi, consentendo di raccogliere veicoli in tante diverse condizioni. Il tutto rendere le fasi di carico e scarico di mezzi vari estremamente semplici, dato che non sono limitate ad una sola direzione spaziale, oltre a dare un bell'effetto sorpresa nel caso vi presentaste ad un salone automobilistico e voleste dare un bello spettacolo.

In ogni caso è anche possibile trainare veicoli senza per forza doverli caricare su, utilizzando un braccio trainante, il quale può anche essere utile a spostare auto parcheggiate in posizioni non ottimali o legali. Non è un sistema particolarmente divertente come il precedente, ma è certamente funzionale. Inoltre l'intera operazione si può svolgere in remoto, niente male!

Per concludere vi indichiamo un altro tipo di camion, questa volta mosso totalmente dall'intelligenza artificiale e, infine, un Tesla Semi trasformato in uno studio musicale su ruote dal FJ Deadmau5