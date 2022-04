Non solo una nuova DeLorean: CEO conferma intera linea in arrivo!

A qualche giorno dalla pubblicazione della prima immagine ufficiale della nuova DeLorean elettrica, il CEO Joost de Vries avrebbe confermato ai microfoni di Electrify News e Motor1 l’arrivo futuro di una gamma di modelli oltre alla iconica coupé elettrica: nei prossimi tre mesi vedremo ben quattro generazioni di DeLorean.

Il CEO della casa automobilistica ha confermato che il primo passo sarà proprio la coupé rivisitata con propulsore elettrico, ma che poi seguiranno altri modelli in un lasso di tempo non ben specificato: “Non stiamo solo uscendo con un'auto sportiva. Abbiamo bisogno di un'auto sportiva per rilanciare il marchio, ma l'ambizione è quella di essere il produttore di una linea completa. Non possiamo sopravvivere con una coupé soltanto, non mi interessa quanto sia interessante. I volumi non giustificano l'investimento o la prospettiva a lungo termine di ciò che il mondo degli investimenti richiede. Quindi vedrete altri prodotti da noi. Non ho intenzione di dire che si tratti di un SUV o di una berlina o altro”, ha dichiarato.

Ciò che DeLorean intende mostrare è “40 anni di storia compressi in 90 giorni”: nei prossimi tre mesi, pertanto, la società mostrerà teaser e immagini di più DeLorean che si riveleranno essere molto più di semplici variazioni della DMC-12. Insomma, l’hype non manca affatto e noi siamo decisamente pronti ad assistere a questo spettacolo, in vista del lancio definitivo della prima DeLorean degli ultimi 40 anni.

