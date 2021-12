Non può correre su pista perché va troppo veloce: è successo a una Tesla Model S Plaid

Avete mai sentito di una vettura bandita da un circuito perché va troppo forte? È successo negli USA a uno youtuber dotato di Tesla Model S Plaid, c'è però un motivo ben preciso.

Ogni pista, così come ogni struttura che permetta le drag race sul 1/4 e l'1/8 di miglio, ha le proprie regole interne. Il tracciato in particolare, quello protagonista del video del canale Vehicle Virgins, prevede che una vettura in grado di fare il quarto di miglio in meno di 10 secondi a 240 km/h debba essere dotata di paracadute, poiché i freni potrebbero non bastare a fermare in tempo la vettura entro i limiti.



Proprio questa regola ha portato i proprietari della struttura a eliminare dalle sfide una Tesla Model S Plaid: per motivi di sicurezza. La Model S Plaid ha tre motori elettrici e una potenza fuori scala. Lo 0-96 km/h è possibile in circa 2 secondi, il quarto di miglio (i nostri 400 metri) viene coperto fra i 9,3 e i 9,5 secondi, è dunque una vettura che per regolamento dovrebbe usare un paracadute.



Fra l'altro i freni della Model S Plaid sono stati duramente criticati di recente, poiché non sufficienti a gestire le altissime velocità a cui può andare l'auto. Proprio per questo motivo nel 2022 Tesla ha già anticipato i freni carboceramici per la sua vettura più potente e costosa dell'attuale line-up.