Non comprate le Tesla appena uscite, parla un ex manager di Elon Musk

MondayNote ha pubblicato negli Stati Uniti un articolo che farà certamente discutere - gli appassionati di automotive e non solo. Un ex responsabile della qualità di Tesla ha infatti spiegato come si lavora con Elon Musk e perché - implicitamente - non si dovrebbero acquistare le Tesla appena uscite.

Philippe Chain, ex VP of Quality in Tesla, prima ancora dipendente Renault e successivamente Audi, ha spiegato i processi che portano Tesla a essere più innovativa di molta altra concorrenza - e il prezzo che questo comporta. Secondo Chain, Musk e soci lavorano con una velocità impressionante, "ciò che in Renault o Audi richiederebbe almeno 6 mesi di indagini, in Tesla si fa con una singola riunione e nell'arco di 5 giorni".

La società californiana ha una struttura incredibilmente flessibile, con una gerarchia molto assottigliata e può permettersi di prendere decisioni in minor tempo. Questo però si riflette anche sulla produzione delle auto: "I grandi produttori tedeschi non rilasciano sul mercato auto che non abbiano percorso almeno 10 milioni di chilometri e abbiano superato almeno due inverni. Quando Elon si mette in testa una data di uscita, invece, nulla può fargli cambiare idea, anche se la fase di test è incompleta. E se escono dei problemi? Musk è pronto a sistemarli successivamente, sia hardware che soprattutto software, sicuro della potenza dei suoi aggiornamenti OTA".

Un modo di lavorare che in Europa non ha eguali, nel bene e forse soprattutto nel male, significa infatti che i primi acquirenti di una vettura fanno praticamente da "beta tester" - e lo abbiamo visto anche con la nuova Tesla Model Y, affatto esente da difetti! Oppure nella recente storia dei paraurti fragili della Tesla Model 3. Trovate che questo sia un modo valido per innovare più degli altri (e più velocemente) o preferite la "vecchia maniera" dei produttori europei?